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На федеральной трассе Тюмень — Омск ограничили движение

Там ведутся дорожные работы.

Источник: Om1 Омск

В среду, 7 августа, на четырёх участках федеральной трассы Тюмень — Омск ограничили движение. Об этом сообщили в правительстве Тюменской области.

По информации ФКУ «Уралуправтодор», на трассе Р-402 ведутся дорожные работы. Из-за этого изменения коснулись следующих участках:

движение по одной полосе в направлении Тюмени и Омска — с 79 по 89 км (Ялуторовский район, Заводоуковский городской округ); движение по одной полосе — на 84 км (Заводоуковский городской округ); реверсивное движение — на 152 км (Омутинский район).

Сроки окончания работы не сообщаются.