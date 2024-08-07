В Екатеринбурге отменили концерт Глеба Самойлова, который должен был состояться в клубе «Фабрика» 9 августа 2024 года. Эту информацию «КП-Екатеринбург» подтвердили организаторы концерта.
Выступление приурочили ко Дню рождения музыканта — Самойлову 4 августа исполнилось 54 года. Информации о переносе концерта пока нет.
Почти все билеты на выступление Глеба Самойлов в Екатеринбурге были раскуплены, теперь их продажа на сайтах закрыта.
Отметим, что в конце июля 2024 года жителей Красноярска возмутило выступление Самойлова из-за того, что артист, по их мнению, был нетрезв. Сами музыканты эту информацию опровергают.