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В Екатеринбурге отменили концерт Глеба Самойлова

Экс-лидер «Агаты Кристи» должен был выступить 9 августа.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге отменили концерт Глеба Самойлова, который должен был состояться в клубе «Фабрика» 9 августа 2024 года. Эту информацию «КП-Екатеринбург» подтвердили организаторы концерта.

Выступление приурочили ко Дню рождения музыканта — Самойлову 4 августа исполнилось 54 года. Информации о переносе концерта пока нет.

Почти все билеты на выступление Глеба Самойлов в Екатеринбурге были раскуплены, теперь их продажа на сайтах закрыта.

Отметим, что в конце июля 2024 года жителей Красноярска возмутило выступление Самойлова из-за того, что артист, по их мнению, был нетрезв. Сами музыканты эту информацию опровергают.

музыка