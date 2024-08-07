Где уральские педагоги зарабатывают больше

На Севере лучше?
Напомним, что данные по средней зарплате привели специалисты Росстата, которые проанализировали данные с января по март текущего года.
Выяснилось, что по стране средняя зарплата педагогов образовательных организаций общего образования в России составляла 58 тысяч 109 рублей в месяц. Тем не менее, в Челябинской области средняя учительская зарплата за этот период оказалась всего 49 тысяч 088 рублей в месяц.
Отстают по уровню зарплат от южноуральских разве что зауральские педагоги — в Курганской области учителя получают меньше, чем их коллеги в Челябинской области — 44 тысячи 783 рублей в месяц.
«Я общаюсь со своей подругой, которая работает в Екатеринбурге — у неё зарплата действительно больше, чем у меня, — комментирует в социальной сети эту новость Елизавета Н., одна из учителей. — При этом нагрузка у неё даже меньше, чем у меня. Другая наша одногруппница раньше преподавала в сельской школе, и ей предложили поработать в школе на Севере. Какая у неё там зарплата, я вообще промолчу! Кстати, именно сельских педагогов довольно часто сманивают высокими заработками на Север — работают они там тоже вахтовым методом, а в дни каникул приезжают домой. Так же переманивают и воспитателей детских садов».
В лидерах Южноуральск
По словам председателя челябинской областной организации профсоюза работников народного образования и науки Юрия Конникова, хотя индексацию проводят регулярно, уровень зарплаты всё равно отстаёт от роста цен. Профсоюзу совместно с министерством образования и науки области удалось добиться увеличения гарантированной части зарплаты, но это лишь часть вопроса.
«По размеру окладов разброс даже в пределах Челябинской области очень уж велик. От 12,5 тысяч до более чем 19 тысяч рублей. Ситуация, конечно, абсурдная, ведь речь идёт о равном труде. В неравном положении оказываются педагоги небольших сельских школ, а чем они хуже своих коллег из городов? Ведь Конституция гарантирует равную оплату труда. Кстати, лидером здесь выглядит Южноуральск, где оклад составляет 19,8 тысяч рублей — это даже больше, чем в Челябинске, где гарантированная часть зарплаты составляет 18,4 тысячи. Также неплохая ситуация в Пласте, Троицке, Златоусте оклад составляет более 17 тысяч. Отстают Чебаркуль, Уйский, Увельский районы, да и многие сельские территории, а также должностные оклады работников среднего профессионального образования. Эту проблему может изменить только изменение системы оплаты труда».
Кроме того, медленно растёт зарплата работников органов управления системы образования. Тем не менее, нельзя сказать, что нет перемен к лучшему.
«Благодаря конструктивному диалогу с правительством области добились, что при индексации также увеличивается за счёт дополнительного финансирования Фонд оплаты труда, — сообщил Юрий Конников. — Кроме того, наша область единственный регион в стране, где 15 миллионов рублей направляется на оздоровление работников бюджетной сферы — в том числе и педагогов».
Добавим, что по предложению губернатора молодые педагоги будут с этого года получать региональную стимулирующую оплату.