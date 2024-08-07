Где уральские педагоги зарабатывают больше

«Я общаюсь со своей подругой, которая работает в Екатеринбурге — у неё зарплата действительно больше, чем у меня, — комментирует в социальной сети эту новость Елизавета Н., одна из учителей. — При этом нагрузка у неё даже меньше, чем у меня. Другая наша одногруппница раньше преподавала в сельской школе, и ей предложили поработать в школе на Севере. Какая у неё там зарплата, я вообще промолчу! Кстати, именно сельских педагогов довольно часто сманивают высокими заработками на Север — работают они там тоже вахтовым методом, а в дни каникул приезжают домой. Так же переманивают и воспитателей детских садов».