Группа Fontaines D.C. выпустила трек Here’s The Thing и клип на него

Ирландский рок-коллектив Fontaines D.C. представил песню Here’s The Thing. Сингл станет частью грядущего четвертого альбома артистов Romance. Релиз намечен на 23 августа.
Фронтмен Fontaines D.C. Гриан Чаттен описал мелодичную, напористую композицию как «тревожную мелодию, которая крутится и вертится туда и обратно между болью и оцепенением».
На трек было снято видео, рассказывающее историю девушки на конкурсе ирландских танцев. Победить в нем ей помогает нечистая сила.
В апреле прошлого года Чаттен выпустил первую сольную песню The Score. Через два месяца последовал его сольный дебютник Chaos For The Fly.