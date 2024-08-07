В Железногорске-Илимском открылась модельная библиотека

В качестве основой темы для оформления помещений библиотеки взяли историю Железногорска-Илимского, а главным украшением пространства стала шестиметровая карта города и окрестностей. Библиотеку разделили на тематические зоны для читателей разных возрастов: для самых маленьких появилась «Песочница» с развивающими играми, уютными местами для чтения и интерактивной песочницей. В зоне «Технопарк» будут проходить мероприятия, можно будет заниматься робототехникой. Оборудовали в библиотеке и «Арт-мастерские», где есть пространство для мастер-классов и специальное оборудование для работы мультистудии.