В Железногорске-Илимском открылась модельная библиотека

В Железногорске-Илимском после модернизации открылась Центральная детская библиотека им. Ю. Е. Черных — теперь она стала модельной. Для этого из федерального бюджета по нацпроекту «Культура» выделялось 5 млн рублей.
Как пояснила министр культуры Иркутской области Олеся Полунина, новый формат библиотеки позволит детям получить доступ к различным цифровым сервисам и технологиям, там можно будет проводить различные мероприятия.
— Уверена, учреждение станет центром притяжения юных читателей и их родителей, будет способствовать улучшению качества жизни жителей, — отметила Олеся Полунина.
В качестве основой темы для оформления помещений библиотеки взяли историю Железногорска-Илимского, а главным украшением пространства стала шестиметровая карта города и окрестностей. Библиотеку разделили на тематические зоны для читателей разных возрастов: для самых маленьких появилась «Песочница» с развивающими играми, уютными местами для чтения и интерактивной песочницей. В зоне «Технопарк» будут проходить мероприятия, можно будет заниматься робототехникой. Оборудовали в библиотеке и «Арт-мастерские», где есть пространство для мастер-классов и специальное оборудование для работы мультистудии.
Помимо ремонта и нового оборудования, библиотека пополнила свой фонд на 2250 экземпляров книг.