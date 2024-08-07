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В Башкирии ожидаются грозы, ливни и туман

В ближайшее время в Башкирии прогнозируются местами грозы, днем локально ливни, ночью и утром на дорогах будет туман с видимостью до 500 м, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по республике.

Сейчас в Ричмонде: +24° 2 м/с 94% 755 мм рт. ст. +25°

Вчера в 19:00 из-за сильного ливня вода скопилась на дороге в деревне Турмаево Стерлибашевского района. Там подтопило шесть придомовых территорий. Жители отказались от эвакуации. Чтобы отвести воду, экскаватором прорыли канал и канаву, жильцы провели отводные каналы от домов и построек. В течение двух часов вода ушла с придомовых территорий.

В селе Стерлибашево ветром сорвало крышу со здания Стерлибашевской РЭС на площади 408 кв. м. Погибших и пострадавших нет, отмечается в сообщении.

По данным Башгидрометцентра, на территории республики объявлено желтое метеопредупреждение из-за порывов ветра при грозе до 18 м/с.