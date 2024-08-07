В Башкирии ожидаются грозы, ливни и туман

Вчера в 19:00 из-за сильного ливня вода скопилась на дороге в деревне Турмаево Стерлибашевского района. Там подтопило шесть придомовых территорий. Жители отказались от эвакуации. Чтобы отвести воду, экскаватором прорыли канал и канаву, жильцы провели отводные каналы от домов и построек. В течение двух часов вода ушла с придомовых территорий.
В селе Стерлибашево ветром сорвало крышу со здания Стерлибашевской РЭС на площади 408 кв. м. Погибших и пострадавших нет, отмечается в сообщении.
По данным Башгидрометцентра, на территории республики объявлено желтое метеопредупреждение из-за порывов ветра при грозе до 18 м/с.