Ричмонд
+24°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Режим повышенной готовности сняли в Иркутской области

В Иркутской области сняли режим повышенной готовности, который ранее ввели из-за повышения уровня воды в реках на территориях западных и южных районов Приангарья.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе правительства Иркутской области, ранее режим повышенной готовности ввели 21 июля из-за вероятного повышения уровня воды в реках Иркут, Белая, Китой, Ия и Ока, а также на малых реках Южного Прибайкалья. Связано это было с прогнозируемыми в южных и западных районах сильными дождями и ливнями. Известно, что уже в конце июля ситуация стабилизировалась.

По данным Иркутского Управления гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, в настоящее время гидрометеорологическая обстановка в Приангарье стабилизировалась. В ближайшие дни в регионе прогнозируются переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами ожидаются кратковременные дожди и грозы.

МЧС