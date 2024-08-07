Режим повышенной готовности сняли в Иркутской области

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе правительства Иркутской области, ранее режим повышенной готовности ввели 21 июля из-за вероятного повышения уровня воды в реках Иркут, Белая, Китой, Ия и Ока, а также на малых реках Южного Прибайкалья. Связано это было с прогнозируемыми в южных и западных районах сильными дождями и ливнями. Известно, что уже в конце июля ситуация стабилизировалась.