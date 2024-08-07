Хоценко призвал поддержать Омск в голосовании за Культурную столицу России

«Омск — культурная столица России! С начала года наши культурные мероприятия посетили более 21 млн человек. Больше всего омичей и гостей нашего региона привлекали мероприятия, которые проводились в рамках международного кинофорума “Золотой Витязь”, кинофестиваля “Свидание с Россией. Сибирский характер”, празднования Дня России на Любинском проспекте, “Симфопарка”, фестиваля “Любинский-арт” и Дня города Омска. Интересен зрителям был фестиваль “Слетье” в Большереченском районе. Также увеличилось количество посетителей театров, концертных залов, выставок и выступлений артистов на открытом воздухе. Помочь Омску закрепить за собой статус Культурной столицы страны можно здесь. Поддержим любимый город!», — отметил Виталий Хоценко.