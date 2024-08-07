Ялта отметит День города. Программа мероприятий

9 августа с 12−30 праздничная атмосфера будет царить на площади Советской — жителей и гостей города ждут музыкальная программа «Ялтинский КиноТеатр» и программа Ялтинского театра духовой музыки и народного клуба исторического танца «Феерия»- «Любимый город».
В 15−00 состоится торжественная церемония открытия Доски почета и награждение коллективов организаций и учреждений, а также граждан, внесших значительный вклад в развитие Ялты.
В 16−00 всех ждут на стадионе «Авангард», где пройдет совместная тренировка и показательные выступления отделения бокса. А в 18−00 игра по флорболу (хоккей с мячом на земле).
В День города, 10 августа, праздник начнется по-спортивному с товарищеского турнира по регби в 08−00 на стадионе «Авангард». С 10−00 до 17−00 на «Поляне сказок» состоится день открытых дверей — праздничная программа «Счастливое детство». С 10−00 до 11−00 на автовокзале, всех прибывающих в Ялту, будет встречать духовой оркестр. С 11−00 до 17−30 состоится музыкальный театрализованный праздник на пл. Советской.
С 11−00 до 18−00 будут бесплатно работать экспозиции Ялтинского историко-литературного музея (ул. Пушкинская, 5, ул. Екатерининская, 8, ул. Красноармейская, 5). В 15−00 в сквере им. Марии Павловны Чеховой на ул. Фурмана, 4 состоится игровая детская программа «Ялта глазами детей».
С 17−00 до 21−00 на Васильевском озере пройдет семейный пикник «7 чудес Ялты». В программе пикника на трех локациях, которые будут располагаться около разных беседок вокруг озера, запланированы концерт народного хора, концерт с участием официального тенора кубка Кремля «Гордость России» Александра Шахова, хороводные забавы, дискотека, световое шоу «Огни Ялты», мастер-классы по лепке из глины и изготовлению сувениров из ракушек, роспись шоперов, изготовление магнитов и открыток, шоу мыльных пузырей и научное шоу, театрализованная детская игровая программа, лазертаг, квест «7 чудес Ялты». А также всех приглашают на рыбалку, арбузное угощение, поездки на лошадях и джипе.
На Набережной города в районе памятника Ленину и квадратного фонтана с 18−00 до 19−00 состоится праздничная программа Ялтинского театра духовой музыки и народного клуба исторического танца «Феерия» — «Любимый город» и шоу ходулистов.