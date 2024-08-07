Ялта отметит День города. Программа мероприятий

С 17−00 до 21−00 на Васильевском озере пройдет семейный пикник «7 чудес Ялты». В программе пикника на трех локациях, которые будут располагаться около разных беседок вокруг озера, запланированы концерт народного хора, концерт с участием официального тенора кубка Кремля «Гордость России» Александра Шахова, хороводные забавы, дискотека, световое шоу «Огни Ялты», мастер-классы по лепке из глины и изготовлению сувениров из ракушек, роспись шоперов, изготовление магнитов и открыток, шоу мыльных пузырей и научное шоу, театрализованная детская игровая программа, лазертаг, квест «7 чудес Ялты». А также всех приглашают на рыбалку, арбузное угощение, поездки на лошадях и джипе.