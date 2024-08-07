В Петербурге новорожденные получают бесплатные наборы

«Получать подарки всегда приятно, особенно по столь радостному поводу. Такой набор частично снимает с мамы хлопоты по приобретению необходимых вещей. Многие суеверные люди не покупают ничего заранее, а при выписке из роддома вынуждены срочно закупаться, что иногда приводит к ошибкам», — добавил руководитель ассоциации «Санкт-Петербургский городской родительский комитет» Михаил Богданов.