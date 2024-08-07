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В Петербурге новорожденные получают бесплатные наборы

По поручению губернатора Александра Беглова, каждый ребенок, родившийся в Санкт-Петербурге, бесплатно получает комплект детских принадлежностей. Первые такие подарки были вручены новорожденным петербуржцам на этой неделе.

«Такой набор — это эффективный способ поддержать демографические показатели и выразить благодарность городу новорожденным и их мамам. Кроме того, важно, что в Петербурге появляются новые детсады и современные детские площадки», — отметила руководитель Санкт-Петербургского отделения международного общественного фонда «Российский фонд мира» Людмила Косткина.

Петербургский комплект для малышей сравним с московским, а по некоторым позициям даже превосходит его. В набор новорожденного входят: видеоняня, увлажнитель воздуха, подогреватель детского питания, мягкий ночник, стерилизатор для бутылочек и сосок, интерактивная музыкальная игрушка, развивающая погремушка, набор детских игрушек, развивающий коврик, полотенце и игрушка для купания. Состав комплекта обсуждался с врачами, представителями общественных организаций, будущими и многодетными мамами.

«Получать подарки всегда приятно, особенно по столь радостному поводу. Такой набор частично снимает с мамы хлопоты по приобретению необходимых вещей. Многие суеверные люди не покупают ничего заранее, а при выписке из роддома вынуждены срочно закупаться, что иногда приводит к ошибкам», — добавил руководитель ассоциации «Санкт-Петербургский городской родительский комитет» Михаил Богданов.

Набор предоставляется семьям, в которых один или оба родителя зарегистрированы в Санкт-Петербурге. Заявления на регистрацию новорожденного и предоставление подарочного комплекта детских принадлежностей можно подать во всех МФЦ города.