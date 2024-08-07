Головченко: промышленность переработает весь лес, поваленный ураганом

МИНСК, 7 авг — Sputnik. Проблем с переработкой древесины, поваленной ураганом, в стране не будет, сказал премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время рабочей поездки в Быховский район.
По его словам, перед властями стоит задача убрать весь поваленный ураганом лес, затем его переработать и получить продукцию, а после ее продажи провести восстановление леса.
«Все должно быть максимально эффективно использовано. Все объемы, которые подверглись ветровалам они будут использованы в промышленном производстве», — уточнил глава правительства.
Головченко заверил, что с этим «нет никаких проблем. Тем более, что наш целлюлозный комбинат (Светлогорский ЦКК — Sputnik) фактически вышел на проектную мощность».
Он отметил, что в настоящее время понятно, куда и на какие именно предприятия будет направлено 4,6 миллиона кубических метров древесины, которую нужно переработать после урагана.
«Главное сейчас — все оперативно сделать и не допустить порчи древесины в связи с тем, что идут дожди и погода достаточно жаркая и влажная. На это сейчас брошены основные силы. Необходимо выполнить поручение и получить от этого экономический эффект», — подытожил белорусский премьер.
Ранее замначальника управления лесного хозяйства Минлесхоза Виктор Звертовский рассказал в МПЦ Sputnik, что лесной фонд поврежден на общей площади около 33 тысяч гектаров объемом четыре миллиона кубических метров.
В свою очередь гендиректор Светлогорского ЦКК Юрий Крук в январе текущего года сообщил, что валовый объем производства целлюлозы сульфатной беленой за 2023 год составил 282 тыс. тонн.
Планировалось, что предприятие в Светлогорске на модернизацию которого потратили 800 миллионов долларов кредита, будет выпускать 400 тысяч тонн беленой целлюлозы. Таким образом, предприятие на конец прошлого года работало только на 70% от планируемой проектной мощности.