Головченко: промышленность переработает весь лес, поваленный ураганом

«Главное сейчас — все оперативно сделать и не допустить порчи древесины в связи с тем, что идут дожди и погода достаточно жаркая и влажная. На это сейчас брошены основные силы. Необходимо выполнить поручение и получить от этого экономический эффект», — подытожил белорусский премьер.