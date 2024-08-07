Губернатор Иркутской области проверил готовность новой школы в Боханском районе

На строительство здания было выделено более 800 млн рублей, большая часть — из федерального бюджета. Новая школа будет располагаться в трехэтажном здании, все классы оснащены современным учебным оборудованием, есть столовая, спортивный и актовый залы, школьный музей, есть комната детских инициатив, новое оборудование приобрели и для школьного театра. Кроме того, по нацпроекту «Образование» здесь будет создан центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста».