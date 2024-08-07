Губернатор Иркутской области проверил готовность новой школы в Боханском районе

Новая школа, рассчитанная на 250 учеников, начнет работать 2 сентября в селе Тихоновка Боханского района. Здание для Верхне-Идинской средней школы было построено в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» — старая, 1961 года постройки, уже находилась в аварийном состоянии.
Губернатор иркутской области Игорь Кобзев проверил готовность объекта к началу учебного года во время своей рабочей поездки по Боханскому району. Глава региона поручил проработать вопрос увеличения числа учеников, а также полностью сформировать коллектив педагогами и профильными специалистами.
— Школа должна стать центром для проведения массовых мероприятий с детьми и подростками. Это спортивные соревнования, конкурсы, фестивали, олимпиады. Также здесь можно проводить педагогические конференции, тематические совещания педагогов всего Боханского района, — сказал Игорь Кобзев.
На строительство здания было выделено более 800 млн рублей, большая часть — из федерального бюджета. Новая школа будет располагаться в трехэтажном здании, все классы оснащены современным учебным оборудованием, есть столовая, спортивный и актовый залы, школьный музей, есть комната детских инициатив, новое оборудование приобрели и для школьного театра. Кроме того, по нацпроекту «Образование» здесь будет создан центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста».
Как пояснил мэр Боханского района Эдуард Коняев, в старом помещении планируется сделать квартиры для учителей.
Побывал Игорь Кобзев и в Боханской школе № 1, где ведется капитальный ремонт спортзала — средства на обновление помещения выделены по федеральному проекту «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». К началу учебного года все должно быть готово. Губернатор поручил руководству района подготовить необходимые документы, чтобы школа смогла попасть в федеральную программу «Модернизация школьных систем образования», по которой выделяются средства на капитальный ремонт здания и покупку современного учебного оборудования. Еще одно поручение — продумать возможную постройку отдельного здания для начальной школы.
Кстати, в этом году капитальный ремонт спортзалов ведется в девяти школах Иркутской области. Причем выделяются средства не только на обновление помещений, но и на покупку спортинвентаря.