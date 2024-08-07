Крым оказался в зоне риска по лихорадке Западного Нила

Она уточнила, что переносчиком заболевания являются комары. Однако меры борьбы с ними и профилактики заболевания хорошо известны и давно отработаны: ведь эти же насекомые могут стать причиной малярии, профилактика которой в южных регионах РФ успешно ведется много лет.