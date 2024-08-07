В одном из районов Ташкента до пяти вечера отключили газ

По данным «Худудгаз пойтахт», специалисты проводят запланированные ремонтные работы. Они продлятся до 17:00.
Отключение затронуло 803 жилых дома по улицам Кушкурган, Ойбек и Укитувчилар и 12 оптовых потребителей.
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В 14:30 в Сергелийском районе Ташкента частично отключили газ, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
По данным «Худудгаз пойтахт», специалисты проводят запланированные ремонтные работы. Они продлятся до 17:00.
Отключение затронуло 803 жилых дома по улицам Кушкурган, Ойбек и Укитувчилар и 12 оптовых потребителей.