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В одном из районов Ташкента до пяти вечера отключили газ

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В 14:30 в Сергелийском районе Ташкента частично отключили газ, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

По данным «Худудгаз пойтахт», специалисты проводят запланированные ремонтные работы. Они продлятся до 17:00.

Отключение затронуло 803 жилых дома по улицам Кушкурган, Ойбек и Укитувчилар и 12 оптовых потребителей.

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