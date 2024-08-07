Сахарный диабет и даже рак. Эндокринолог о том, к чему может привести детское ожирение

Анжелика Солнцева отметила, что проблема детского ожирения актуальна во всем мире. «По данным Всемирной организации здравоохранения, в индустриальных странах сейчас от 10% до 40% детей имеют избыточную массу тела, а 15% детей имеют ожирение. За 40 лет число школьников с ожирением выросло в мире более чем в 10 раз — с 11 млн до 124 млн. 216 млн школьников имеют избыточную массу тела», — отметила она.



Главный внештатный эндокринолог рассказала, что детское ожирение является одним из значимых факторов развития сахарного диабета второго типа. «Инсулиннезависимый сахарный диабет возникает в основном у лиц более старшего возраста, в среднем после 50−60 лет. Но на сегодняшний день мы отмечаем случаи сахарного диабета второго типа у подростков», — сказала Анжелика Солнцева.



Детское ожирение является и фактором развития различных нарушений кардиоваскулярной системы, различных видов нарушений жирового обмена, дислипидемии. Может быть триггером развития некоторых видов рака, заболеваний желудочно-кишечного тракта, ортопедической патологии.



Анжелика Солнцева отметила: помимо того, что ожирение оказывает на детей физическое влияние, оно также может привести к изменению психологического статуса ребенка. «Нередко дети с ожирением имеют психологические и эмоциональные проблемы, которые являются следствием так называемой социальной изоляции. Речь прежде всего идет, конечно, о детях школьного возраста. И такие дети играют менее значимую роль в социуме, являются более изолированными, у них меньше круг дружеских связей по сравнению со своими сверстниками с нормальной массой тела. Такие дети обычно воспринимаются в школе как более ленивые, неуспевающие. И с ними меньше дружат. Все это ведет к более низкой самооценке детей, к развитию различных эмоциональных проблем и достаточно высокому проценту депрессивных состояний», — добавила главный внештатный эндокринолог.



А также рассказала, что в основе экстремального или морбидного ожирения часто лежит механизм неконтролируемого, компульсивного переедания. «Когда мы кушаем что-то вкусное, повышается наш эмоциональный фон и у нас значительно улучшается настроение. Так вот, когда ребенок употребляет что-то вкусное, то это помогает ему, улучшая настроение, преодолеть стресс. В случае недостаточного использования других видов стимуляций, например двигательных или звуковых, вкусовая стимуляция закрепляется и получается уже как рефлекс. Ребенок ест что-то вкусное, получает удовольствие и снимает тем самым стресс», — сказала Анжелика Солнцева.



Она пояснила, что примерно в 90% случаев дети имеют алиментарное ожирение.