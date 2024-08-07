Певица Маша Распутина рассказала, что Филипп Киркоров украл у нее песню

На YouTube-канале издания «Аргументы и факты» звезда рассказала, что поэт-песенник Леонид Дербенев написал для нее композицию, но Киркоров записал и выпустил произведение раньше. В ответ Дербенев создал петицию, в которой запрещал артисту исполнять песню.