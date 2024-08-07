Певица Маша Распутина рассказала, что Филипп Киркоров украл у нее песню

Артистка Маша Распутина заявила, что певец Филипп Киркоров в 90-х украл у нее трек.
На YouTube-канале издания «Аргументы и факты» звезда рассказала, что поэт-песенник Леонид Дербенев написал для нее композицию, но Киркоров записал и выпустил произведение раньше. В ответ Дербенев создал петицию, в которой запрещал артисту исполнять песню.
По словам Распутиной, она была в обиде на коллегу и не разговаривала с ним 10 лет. Поступок Филиппа Бедросовича певица объяснила его «предприимчивостью».
В 2002-м артисты все-таки наладили отношения, а в 2003-м в знак примирения представили фит «Роза чайная». Певец и композитор Кай Метов написал ее звездам бесплатно.
Ранее Киркоров получил первую большую роль в кино.