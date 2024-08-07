В Калининграде к сентябрю откроют три новых технопарка «Кванториум»

Как рассказала министр образования региона Светлана Трусенева, в каждом из новых технопарков будут работать современные востребованные направления: робототехника, беспилотная летательная аппаратура, хим-биолаборатория и пространство для проектной деятельности. В новом учебном году около 5 тысяч ребят смогут воспользоваться этими программами.