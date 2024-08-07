В Калининграде к сентябрю откроют три новых технопарка «Кванториум»

С сентября три новых технопарка «Кванториум» заработают в гимназии № 22, лицея № 23 и в кадетском корпусе имени Андрея Первозванного в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
Отмечается, что в 23 лицее завершен капремонт функциональных зон, заменены коммуникации, предстоит установить мебель. Оборудование закуплено, педагогический штат укомплектован. Официальное открытие запланировано на 4 сентября.
В гимназии № 22 мебель и оборудование тоже поставлены в полном объеме.
Как рассказала министр образования региона Светлана Трусенева, в каждом из новых технопарков будут работать современные востребованные направления: робототехника, беспилотная летательная аппаратура, хим-биолаборатория и пространство для проектной деятельности. В новом учебном году около 5 тысяч ребят смогут воспользоваться этими программами.
Детские технопарки «Кванториум» создаются в регионе с 2019 года и функционируют на площадках общеобразовательных организаций. Сейчас в регионе действует 2 детских технопарка, 2 мобильных и 3 школьных технопарка.