Школьные транспортные карты с 1 сентября заблокируют в Павлодаре

«Если школьник не имеет ни карты, ни справки, но внешний вид соответствует школьному, то возможно отбить ему бесплатный билет с мобильного валидатора. Но надо учитывать, что это отвлекает водителя от своих основных обязанностей и может стать причиной всевозможных случаев, в том числе ДТП. Поэтому просьба: всегда при себе иметь транспортную карту», — добавил Талгат Токтаганов.