Артемий Лебедев принес извинения Мизулиной за слова о ней в интервью Дудю

«Я очень расстроилась из-за его слов. Не спала почти всю ночь. Что творилось в Беслане — Лебедев, наверное, в самых страшных фильмах и снах не видел. Люди поддержали теплотой и любовью нас. А такие, как Лебедев, они морально добивают. Знаете, как душевные раны болят! И он эти раны бередит нам! В нем нет ни капли эмпатии. Он не человек! вот кто такой Лебедев? Он успешный бизнесмен, читала, что получает госзаказы. Понимаете, у него крылья растут, он многодетный папа. Говорил Дудю, что хочет, чтобы умер раньше своих детей. А нам легко было? С его стороны это [заявления о “Матерях Беслана”] бесчеловечный поступок. Он не наследник высокообразованных родителей. И со злом надо бороться всем миром», — сказала Сидакова.