Задолженность по зарплате погасили 134 работникам Минска по требованиям прокуроров

Органы прокуратуры столицы в ходе надзора за исполнением законодательства о труде потребовали от ряда нанимателей выплатить работникам причитающуюся им заработную плату.



На предприятии не была выплачена заработная плата за первую половину июня 2024 года, в связи с чем прокурор района вынес руководителю организации предписание об устранении нарушений законодательства о труде. Вместе с тем в дальнейшем руководство организации также не обеспечило выплату заработной платы работникам за вторую половину июня 2024 года, поэтому прокурор Ленинского района вновь вынес предписание об устранении нарушений законодательства о труде.



Кроме того, директор организации привлечен к административной ответственности по ст.10.12 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях и подвергнут штрафу в размере 30 базовых величин (Br1,2 тыс).