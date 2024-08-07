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В поселке Молодежный завершен комплексный ремонт дорог

Его проводили по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий».

Источник: Комсомольская правда

В поселке Молодежный Иркутского района завершен комплексный ремонт дорог с обустройством тротуаров общей площадью более 1 тыс кв.м. Он проводился по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий», в рамках которой выделяются средства на благоустройство в небольших населенных пунктах.

Работы проводились на проспектах Круговой и Мечтателей: там вместо гравийного и щебеночного покрытия появился асфальт, установили водопропускные трубы, сделали тротуары. Всего на эти цели было выделено 1,7 миллиона рублей, причем 1,5 миллиона — из областной казны, остальные расходы взял на себя муниципальный бюджет.

Как пояснил министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков, на территории региона в рамках мероприятий по благоустройству сельских территорий уже реализовано 11 проектов на общую сумму почти 18 миллионов рублей. Это и ремонт дорог, и организация освещения на дорогах и в пешеходных зонах, обустройство спортивных и детских площадок и зон отдыха, оборудование мест для парковки автотранспорта. Работы продолжаются: до конца года в Приангарье планируется завершить еще 140 проектов, а общая сумма затрат на благоустройство сельских территорий по госпрограмме составит более 200 миллионов рублей.