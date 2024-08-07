Сколько мужчин в Казахстане вышло в декрет

Для сравнения, за весь 2023 год соцвыплаты получили 575,7 тысяч человек, из них женщин — 574 тысяч (99,7%) и 1,7 тысячи мужчин (0,3%). Судя по статистическим данным фонда, количество получателей соцвыплаты по уходу за ребенком к концу 2024 года может быть больше, чем в прошлом году.
За первое полугодие 2024 года казахстанцы, вышедшие в декрет, получили 500 млн тенге.
«В 2023 году общая сумма соцвыплат составила 287 млрд тенге, из них женщинам — 286 млрд тенге и мужчинам — 1 млрд тенге. За первое полугодие 2024 года — 193 млрд тенге, из них женщинам — 192,5 млрд тенге и мужчинам — 500 млн тенге. Размер соцвыплаты из Фонда составляет 40% от среднемесячного дохода, с которых производились социальные отчисления в Фонд за последние 24 месяца, предшествующих месяцу рождения ребенка».
Соцвыплата из фонда назначается на основании сведений из информационных систем государственных органов и организаций. Основным документом является свидетельство о рождении ребенка и сведения о социальных отчислениях, поступивших в фонд по ИИН заявителя. При этом мужчины-получатели соцвыплаты работают в АО, ТОО или являются индивидуальными предпринимателями различных отраслей экономики, уточнили в фонде.
Также отметили, что если один из родителей, фактически осуществляющий уход за ребенком до полутора лет не является участником системы, то назначается ежемесячное государственное пособие по уходу за ребенком, пока ему не исполнится полтора года, за счет бюджетных средств в следующих размерах:
- на первого ребенка — 5,76 месячных расчетных показателя (МРП);
- на второго ребенка — 6,81 МРП;
- на третьего ребенка — 7,85 МРП;
- на четвертого и более ребенка — 8,90 МРП.
Только одному из родителей назначается соцвыплата или пособие. При рождении двух и более детей соцвыплата или пособие назначается на каждого ребенка отдельно.