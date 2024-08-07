Сколько мужчин в Казахстане вышло в декрет

Для сравнения, за весь 2023 год соцвыплаты получили 575,7 тысяч человек, из них женщин — 574 тысяч (99,7%) и 1,7 тысячи мужчин (0,3%). Судя по статистическим данным фонда, количество получателей соцвыплаты по уходу за ребенком к концу 2024 года может быть больше, чем в прошлом году.