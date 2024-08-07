Ричмонд
+24°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Иркутской области снял режим повышенной готовности

Он был введен из-за дождей в западных и южных районах.
Источник: Комсомольская правда

В Иркутской области сняли режим повышенной готовности, который ранее ввели из-за сильных осадков. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе правительства региона, соответствующий указ подписал губернатор Приангарья Игорь Кобзев. Режим действовал в западных и южных районах.

— Гидрометеорологическая обстановка в регионе стабилизировалась. По прогнозу Иркутского управления гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, в ближайшие дни в Приангарье ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, местами кратковременные дожди, грозы, — поделились в правительстве.

Режим ввели в связи с прогнозируемым подъемом воды в реках Иркут, Китой, Белая, Ока и Ия. Такая обстановка сложилась с 21 июля на фоне обильных осадков.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что Игорь Кобзев проверил готовность новой школы в Боханском районе. Образовательное учреждение откроется в селе Тихоновка 2 сентября и сможет разместить 250 учеников.