Губернатор Иркутской области снял режим повышенной готовности

— Гидрометеорологическая обстановка в регионе стабилизировалась. По прогнозу Иркутского управления гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, в ближайшие дни в Приангарье ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, местами кратковременные дожди, грозы, — поделились в правительстве.