Губернатор Иркутской области снял режим повышенной готовности

В Иркутской области сняли режим повышенной готовности, который ранее ввели из-за сильных осадков. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе правительства региона, соответствующий указ подписал губернатор Приангарья Игорь Кобзев. Режим действовал в западных и южных районах.
— Гидрометеорологическая обстановка в регионе стабилизировалась. По прогнозу Иркутского управления гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, в ближайшие дни в Приангарье ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, местами кратковременные дожди, грозы, — поделились в правительстве.
Режим ввели в связи с прогнозируемым подъемом воды в реках Иркут, Китой, Белая, Ока и Ия. Такая обстановка сложилась с 21 июля на фоне обильных осадков.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что Игорь Кобзев проверил готовность новой школы в Боханском районе. Образовательное учреждение откроется в селе Тихоновка 2 сентября и сможет разместить 250 учеников.