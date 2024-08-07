В двух округах Омска зафиксированы выбросы вредных веществ

По данным метеорологов, в Ленинском и Октябрьском округах города была превышена концентрация вредных веществ. Так, в Ленинском округе зафиксированы выбросы сероводорода в размере 1,6 ПДК, а в Октябрьском округе — 1,5 формальдегида.
Также в Обь-Иртышском УГМС объявили режим неблагоприятных метеоусловий в Омске, который продлится с 22 часов среды 7 августа 2024 года и до 22 часов пятницы, 8 августа 2024 года.
Отметим, что сероводород — газ, который опасен для человека. По данным открытых интернет-источников, он воздействует в первую очередь на нервную систему, вызывает сильные головные боли, судороги и может привести к коме.
Формальдегид, по данным токсикологов, тоже вреден для здоровья. Он вызывает слезотечение, резь в глазах, насморк, кашель, одышка, удушье, головная боль, нарушение координации движений, судороги. При вдыхании его паров возможно возникновение аллергических реакций кожи (вплоть до экземы), а у женщин нарушается менструальный цикл.