В больницы Иркутской области поступит оборудование для медицинской реабилитации

До 2026 года в шесть медицинских организаций Иркутской области поступит новое оборудование для медицинской реабилитации. Его приобретут благодаря федеральному проекту «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация».
По данным главного внештатного реабилитолога министерства здравоохранения Приангарья Тараса Манжеева, это будут аппараты для разработки верхних и нижних конечностей, восстановления когнитивных функций, тренажеры для восстановления координации и навыков ходьбы, кровати с электрическим приводом и другая медтехника.
В минздраве отметили, что соответствующая программа реализуется в Иркутской области с 2022 года и благодаря ей уже закуплено реабилитационное оборудование в больницы Иркутска, Братска и Ангарска. Кроме того, врачи, медсестры и медицинские психологи прошли специальное обучение, которое позволит помогать пациентам быстрее восстанавливаться после перенесенных болезней и травм.
— В настоящее время специалисты разрабатывают стратегию развития реабилитационной службы в Иркутской области до 2030 года, — пояснил министр здравоохранения региона Андрей Модестов.
Мероприятия, предусмотренные в этом документе, позволят повысить качество медицинской помощи в плане реабилитации больных, позволят подготовить квалифицированные кадры для подобной работы и, главное, помогут повысить уровень жизни тех пациентов, которым требуется подобная помощь.