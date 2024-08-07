В больницы Иркутской области поступит оборудование для медицинской реабилитации

В минздраве отметили, что соответствующая программа реализуется в Иркутской области с 2022 года и благодаря ей уже закуплено реабилитационное оборудование в больницы Иркутска, Братска и Ангарска. Кроме того, врачи, медсестры и медицинские психологи прошли специальное обучение, которое позволит помогать пациентам быстрее восстанавливаться после перенесенных болезней и травм.