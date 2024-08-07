Спорт и кино перекроют улицы в Петербурге на несколько дней

А в центре Петербурга в ближайшие дни схему движения изменят съемки художественного фильма «Первый на Олимпе». С 7:00 до 23:00 10 августа, с 0:00 до 23:00 11 августа и с 0:00 до 23:30 12 августа перекроют проезд в Соляном переулке от Гангутской улицы до улицы Пестеля. На это же время, а также с 7:00 9 августа до 6:00 10 августа на этом участке и Гангутской улице от Соляного переулка до набережной Фонтанки запретят парковаться.