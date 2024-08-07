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Рэпер Дрейк выложил свой музыкальный архив в общий доступ

Канадский хип-хоп-артист Дрейк открыл 100 гигабайтов своего музыкального архива поклонникам. В сборнике в том числе есть три неизданные песни.

Источник: Звук

Канадский хип-хоп-артист Дрейк открыл 100 гигабайтов своего музыкального архива поклонникам. В сборнике в том числе есть три неизданные песни.

Данные доступны на сайте 100gigs.org. В первой папке под названием NEW содержат трэп-трек It's Up с рэперами Young Thug и 21 Savage, более танцевальную композицию Housekeeping Knows с Latto и сольную лиричную песню Blue Green Red.

Другие материалы включают в себя бэкстейдж клипа на хит Hotline Bling (2015), видео с репетиций, студийные съемки с записи пластинки Honestly Nevermind (2022), неиспользованные обложки альбомов For All The Dogs (2023) и Certified Lover Boy (2021) и многое другое. Сборник был сформирован с 7 марта по 8 июня. Все данные бесплатны и доступны для скачивания.

На днях Дриззи анонсировал совместный релиз с PARTYNEXTDOOR.