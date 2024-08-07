Рэпер Дрейк выложил свой музыкальный архив в общий доступ

Другие материалы включают в себя бэкстейдж клипа на хит Hotline Bling (2015), видео с репетиций, студийные съемки с записи пластинки Honestly Nevermind (2022), неиспользованные обложки альбомов For All The Dogs (2023) и Certified Lover Boy (2021) и многое другое. Сборник был сформирован с 7 марта по 8 июня. Все данные бесплатны и доступны для скачивания.