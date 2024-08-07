Санэпидслужба: на всех пляжах Минска разрешено купание

«Всего в текущем сезоне отобрано 308 проб воды из открытых водоемов. По состоянию на сегодняшний день все пробы соответствуют гигиеническим нормативам по показателям микробиологической безопасности. На основании комплексной оценки водных объектов купание на официальных пляжах города возможно без ограничений. Санитарное состояние оценивается как удовлетворительное», — отметила Наталья Шевчик.



Подробная информация по теме оперативно размещается на сайте центра.



Комментируя «завирусившееся» видео с пляжей № 7 и 9 водохранилища Дрозды, где вода приобрела сине-зеленый оттенок, Наталья Шевчик пояснила: «На этой неделе получили двукратный стандартный положительный лабораторный результат по этим пляжам. Меры по приостановлению купания детей и взрослых отменены — купание разрешено. Окраска объясняется тем, что у нас ежегодно проходит природное явление, которое называется “цветение воды”. Оно не представляет опасность, если не получен нестандартный результат. Окраску придает высокая концентрация пигментных клеток — из-за высокой температуры и избыточного количества солнечного света цветут водоросли. На это невозможно воздействовать».



На всех 23 пляжах, которые определены для отдыха минчан, регулярно берутся пробы воды для лабораторных исследований по показателям микробиологической безопасности. Также проводится мониторинг санитарного состояния мест массового отдыха, в том числе в выходные дни, оценивается в том числе работа объектов торговли и общественного питания.



«Основным критерием, играющим роль для принятия решения об ограничении, приостановлении или запрете купания, является превышение индикаторного микробиологического показателя безопасности кишечной палочки. В случае получения нестандартных результатов лабораторных исследований информируем о ситуации администрации районов и балансодержателей пляжей. Основанием для отмены ограничений является получение двух последовательных положительных результатов», — сказала Наталья Шевчик.