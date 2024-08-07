Хедлайнером «Ночи города» в Перми станет Вячеслав Бутусов

«Ночь города» — это не просто завершающее мероприятие в календаре фестиваля. Это яркое событие, которое дает нам возможность в очередной раз собраться вместе, послушать хорошую музыку, прогуляться по любимому городу, насладиться красотой ночной Камы и красиво завершить это лето, ведь «Когда мы вместе — все реально!», — рассказала генеральный продюсер фестиваля Наталья Галкина.
События, завершающие «Город встреч» пройдут на эспланаде у Театра-Театра и завершатся в полночь.
Представление начнется 23 августа в 22:00. На разогреве «Ордена Славы» выступят пермские артисты и московский проект Coolt All Stars, в творчестве которых электронная музыка сочетается с живым звучанием инструментов.
После концерта «Ночь города» продолжится спецпрограммой на центральной городской набережной, которая продлится до двух часов ночи.
В программе также эксклюзивные экскурсии проекта «Маршруты Перми» Агентства новых технологий.
Напомним, летний фестиваль «Город встреч» стартовал вечером 16 июня на набережной Камы. Хедлайнерами праздничного концерта стали артисты Владимир Пресняков и Наталья Подольская. По подсчетам организаторов, открытие фестиваля на набережной посетили около 21 тысячи пермяков и гостей города.