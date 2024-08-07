Хедлайнером «Ночи города» в Перми станет Вячеслав Бутусов

ПЕРМЬ, 7 августа, ФедералПресс. На «Ночи города», которая состоится в 23 августа в Перми, выступил Вячеслав Бутусов со своей новой группой «Орден Славы». Концерт музыкантов будет посвящен 40-летию легендарной группы Nautilus Pompilius. Музыканты выступят с ретроспективой главных песен группы, которые исполнят в новой аранжировке и в сопровождении мультимедийного шоу. Об этом рассказали организаторы летнего фестиваля «Город встреч».