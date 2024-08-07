В Башкирии построят 10 посадочных площадок для беспилотников

Они должны появиться на территории региона в рамках федерального проекта «Развитие инфраструктуры, обеспечение безопасности и формирование специализированной системы сертификации БАС».
Как напомнил руководитель кабмина РБ, Башкирия одной из первых в России ввела экспериментальный правовой режим и создала кластер беспилотников.
«У нас изготавливаются собственные беспилотные летательные аппараты различного типа и назначения. Запустили завод по производству электродвигателей для беспилотников. Чтобы повысить доступность применения систем БПЛА и расширить их производство, федеральные меры поддержки сочетаем с региональными. Участвуем в нацпроекте “Беспилотные авиационные системы” и 5 федеральных проектах, входящих в его состав. В рамках нацпроекта “Стимулирование спроса на отечественные БАС” развиваем производство беспилотных летательных аппаратов. В 2023 году произвели 1039 беспилотников различного типа, за полгода 2024 года — 1565. Участие в проекте “Разработка, стандартизация и серийное производство беспилотных авиационных систем и комплектующих” позволит запустить собственный научно-производственный центр», — написал Назаров в своих соцсетях.
По данным премьер-министра республики, до 2030 года по нацпроекту «Кадры для БАС» в Башкирии ежегодно будут обучать 2000 человек. Так, уже ведется подготовка по 7 программам в вузах и колледжах.
«Благодаря федеральному проекту “Перспективные технологии для беспилотных авиационных систем” создаем технологический задел по перспективным технологиям, в том числе в области искусственного интеллекта. Я не раз подчеркивал, что важно работать на опережение. И эта сфера — не исключение. Поручил Министерству промышленности, энергетики и инноваций своевременно обеспечить оборудованием 20 республиканских школ для реализации образовательных процессов в сфере разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем», — подытожил Назаров.