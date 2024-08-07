В Башкирии построят 10 посадочных площадок для беспилотников

«У нас изготавливаются собственные беспилотные летательные аппараты различного типа и назначения. Запустили завод по производству электродвигателей для беспилотников. Чтобы повысить доступность применения систем БПЛА и расширить их производство, федеральные меры поддержки сочетаем с региональными. Участвуем в нацпроекте “Беспилотные авиационные системы” и 5 федеральных проектах, входящих в его состав. В рамках нацпроекта “Стимулирование спроса на отечественные БАС” развиваем производство беспилотных летательных аппаратов. В 2023 году произвели 1039 беспилотников различного типа, за полгода 2024 года — 1565. Участие в проекте “Разработка, стандартизация и серийное производство беспилотных авиационных систем и комплектующих” позволит запустить собственный научно-производственный центр», — написал Назаров в своих соцсетях.