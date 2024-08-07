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Мэр Сергей Шелест контролирует стройку омской гимназии и жилья через монитор

Строительство гимназии № 88 идет полным ходом, а в доме для переселенцев завершаются отделочные работы.

Источник: Комсомольская правда

Мэр Омска Сергей Шелест следит за ходом работ на проблемных стройках с помощью современных технологий. Он ежедневно мониторит процесс через экран в своем кабинете. А также делает выезды на строительные площадки.

На строительстве гимназии № 88 уже завершен нулевой уровень, и сейчас идет кладка кирпича на первом этаже. Образовательное учреждение построят почти с нуля к осени 2025.

В доме для переселенцев на 6-й Станционной в подъезде № 2 сейчас идут отделочные работы.

«В квартирах используют современные материалы. Каждая квартира будет укомплектована хорошей дверью и сантехникой, так что людям не придется тратить деньги на ремонт», — сообщил мэр Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

Он добавил, что работы продолжаются и в подъезде № 1.

«Да, еще многое предстоит сделать, но процесс идет. Люди ждут свои квартиры, и мы приложим все усилия, чтобы они могли быстро отпраздновать новоселье», — заверил мэр Омска.

Напомним, гимназию № 88 построить почти с нуля к осени 2025 года. Ранее из-за ветхих.