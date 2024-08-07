Губернатор Иркутской области посетил Боханский район

«Труженик» открылся после ремонта в 2023 году — по областной программе «Развитие физической культуры и спорта» на это выделялось 46,8 млн рублей. Заменили ограждение, поставили трибуны, оборудовали волейбольную и баскетбольную площадки, футбольное поле, сектор для прыжков и беговую дорожку, смонтировали освещение. Стадион уже пользуется большим спросим у местных жителей. Здесь проводятся соревнования, сдают нормы ГТО, в этом году он стал площадкой для районного празднования Сур-Харбана.