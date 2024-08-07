Губернатор Иркутской области посетил Боханский район

Глава Иркутской области Игорь Кобзев с рабочим визитом побывал в Боханском районе. Там он посетил два спортивных объекта: обновленный стадион «Труженик» в селе Новая Ида и стадион «Дружба» в поселке Бохан, где идет капитальный ремонт.
«Труженик» открылся после ремонта в 2023 году — по областной программе «Развитие физической культуры и спорта» на это выделялось 46,8 млн рублей. Заменили ограждение, поставили трибуны, оборудовали волейбольную и баскетбольную площадки, футбольное поле, сектор для прыжков и беговую дорожку, смонтировали освещение. Стадион уже пользуется большим спросим у местных жителей. Здесь проводятся соревнования, сдают нормы ГТО, в этом году он стал площадкой для районного празднования Сур-Харбана.
— Я побеседовал с жителями, они говорят, что стадион в Новой Иде стал центром притяжения для детей и взрослых, ведущих здоровый образ жизни. Увидел в глазах людей спортивный азарт, положительные эмоции. Видим, как могут меняться населенные пункты благодаря инициативам жителей и командной работе всех ветвей власти, — сказал Игорь Кобзев.
Стадион «Дружба» в Бохане также модернизируется по областной программе «Развитие физической культуры и спорта» — стоимость ремонта составит 63,4 млн рублей и завершить его планируется до конца этого года. Помимо всего прочего, там появится первое в Усть-Ордынском Бурятском округе футбольное поле с искусственным покрытием.
Посетил губернатор врачебную амбулаторию в селе Тихоновка, построенную в 2022 году по региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение». Сейчас в ней обслуживается около 4,5 тысячи человек, причем едут сюда и из ближайших поселений. Есть в амбулатории все необходимое оборудование, работает аптечный пункт. Игорь Кобзев поручил проработать вопрос с обустройством асфальтированной парковки.
Проверил губернатор и ход ремонта дорог в Боханском районе: в этом году здесь планируется привести в порядок 9 км покрытия, в том числе по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».
Например, в посёлке Бохан уже завершен капитальный ремонт улицы Карла Маркса по программе «Транспортный каркас Иркутской области».
— Задача программы «Транспортный каркас» — приводить в нормативное состояние дороги, на которых находятся важные социальные объекты. На улице Карла Маркса расположены сельский дом культуры, спортивная площадка, рядом — школа № 2 и стадион, — отметил Игорь Кобзев.
Как сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Максим Лобанов, в следующем году по программе «Транспортный каркас» в Бохане будут ремонтировать еще несколько улиц, общая протяженность участков составит 2,3 км.
Приводятся в нормативное состояние и дороги регионального значения, например на трассе Иркутск — Оса — Усть-Уда. Здесь по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» ремонтируют железобетонный мост через реку Тараса и на трёх участках обновляют асфальтобетонное покрытие.