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В Ростове на Западном прошел сильный ливень с градом

На Ростов 7 августа обрушился сильный ливень с градом и грозой.

Сейчас в Ричмонде: +26° 2 м/с 84% 755 мм рт. ст. +25°
Источник: Городской репортер

Сильный ливень традиционно вызвал подтопление низменных участков Ростова — на Западном затопило Малиновского и Извилистую.

В Ростове власти временно перекрыли Малиновского от проспекта Стачки до улицы 333-ой Стрелковой Дивизии.

«Режим повышенной готовности для экстренных и коммунальных служб города продлен до 12 часов 8 августа», — сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко в своем телеграм-канале.

Кроме сильного ливня на Западном также прошел и обильный град.

По сообщению синоптиков, по всей территории Ростовской области 7 августа возможны ливни с градом, грозой и шквалистым ветром.