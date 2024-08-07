В Ростове на Западном прошел сильный ливень с градом

Сильный ливень традиционно вызвал подтопление низменных участков Ростова — на Западном затопило Малиновского и Извилистую.
В Ростове власти временно перекрыли Малиновского от проспекта Стачки до улицы 333-ой Стрелковой Дивизии.
«Режим повышенной готовности для экстренных и коммунальных служб города продлен до 12 часов 8 августа», — сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко в своем телеграм-канале.
Кроме сильного ливня на Западном также прошел и обильный град.
По сообщению синоптиков, по всей территории Ростовской области 7 августа возможны ливни с градом, грозой и шквалистым ветром.