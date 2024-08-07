Недобора в белорусские вузы в этом году нет

МИНСК, 7 авг — Sputnik. Дополнительного набора в вузы в этом году не было, сообщил журналистам первый замминистра образования Александр Баханович, отвечая на вопрос корреспондента Sputnik.
«Мы все планы выполнили… Вы видели, что он (недобор — Sputnik) не объявлялся», — сказал первый замглавы Минобра.
Набор велся не только в государственные, но и в частные вузы, которые планируют продолжать работу.
Баханович также сообщил, что при сдаче ЦЭ и ЦТ 695 абитуриентов получили сто баллов. Это почти на 100 человек больше, чем в прошлом году.
В целом, по его словам, более 40,5 тысячи абитуриентов подали документы в этом году, при этом на бюджет зачислены 30 тысяч человек.
Без вступительных испытаний поступили около 4,3 тысячи одаренных молодых людей. Кроме того, более 16 тысяч абитуриентов зачислены на платную форму обучения.
Первый замминистра сделал акцент и на том, что в этом году в единые сроки прошли ЦЭ и ЦТ.
«Это позволило создать равные условия для выпускников как этого года, так и прошлых лет», — считает Баханович.
Он отметил, что среди поступивших есть и абитуриенты, которые сдавали ЕГЭ в России. Это примерно сто человек, которые будут учиться как на бюджетной, так и платной формах.