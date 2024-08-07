Омичи протестуют против нелегального сброса мусора

Специалисты департамента контроля проводят рейды, выявляют нарушения и составляют протоколы. За несоблюдение предписаний нарушителей ждут штрафы: для граждан они составят от 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 30 до 40 тыс., для индивидуальных предпринимателей — от 50 до 70 тыс. или приостановление деятельности до 90 суток, а для юридических лиц штрафы могут достигать 400 тыс. рублей.