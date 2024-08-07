Омичи протестуют против нелегального сброса мусора

Сегодня в Омске прошла прямая линия по вопросам вывоза мусора. Омичи пожаловались на нелегальный сброс мусора предпринимателями на контейнерные площадки. Больше всего жалоб поступило из микрорайона «Порт-Артур».
Граждане рассказали о переполненных баках и мусоре, разбросанном вокруг контейнеров. Предприниматели не заключают договора с региональными операторами и сбрасывают свои отходы на площадки для бытового мусора.
«В отношении хозяйствующих субъектов, а также регоператора уже составлено свыше 200 предписаний», — сообщили в пресс-службе мэрии Омска.
Специалисты департамента контроля проводят рейды, выявляют нарушения и составляют протоколы. За несоблюдение предписаний нарушителей ждут штрафы: для граждан они составят от 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 30 до 40 тыс., для индивидуальных предпринимателей — от 50 до 70 тыс. или приостановление деятельности до 90 суток, а для юридических лиц штрафы могут достигать 400 тыс. рублей.
Каждое обращение омичей, поступившее на горячую линию, будет проверено специалистами, которые продолжат борьбу с незаконным сбросом мусора в городе.