Федеральный проект «Современная школа» в России в 2024 году

Наименование задачи Описание результата

Как минимум в десяти регионах Российской Федерации ученики должны обучаться по обновленной образовательной программе предметной области «Технология». Также необходимо совершенствовать методы обучения в данной и других областях, связанных в том числе и с технопарками «Квантроиум»

Сформированы методические рекомендации, система мероприятий, а также обеспечено обновление содержания примерных общеобразовательных программ по предметной области «Технология».



В 85 регионах России провести проверки качества образования. При этом необходимо учесть международные исследований в области образования, а именно подготовки школьников

К 30 апреля 2024 года была проведена проверка качества образования в школах 85 регионов России. Это было сделано для обеспечения конкурентоспособности страны в области общего образования.



В школах сельской местности и поселках городского типа создать места для обучения 24,5 тысяч детей

Созданы места обучения для 24,5 тысяч детей за счет строительства зданий, а также пристроек к ним и приобретения зданий общеобразовательных учреждений, находящихся в сельской местности и поселках городского типа.

Оснащенные места соответствуют современным стандартам.



В 75 регионах России, а именно в сельской местности и маленьких городах необходимо построить более 13,5 тысяч школ с целью обеспечения реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ по цифровым, естественным, техническим и гуманитарным наукам

В построенных 13 500 школах сельской местности и маленьких городов будут реализованы основные и дополнительные общеобразовательные программы по цифровым, естественным, техническим и гуманитарным наукам. Это нововведение касается и школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.



В 530 организациях, которые занимаются только адаптивными общеобразовательными программами, обновить материально-техническую базу

Проведен ежегодный мониторинг оценки качества изменений в освоении учеников общеобразовательных учреждений программ в соответствии с характеристиками результатов.



Необходимо отменить систему, из-за которой дети и подростки были вынуждены учиться в третью смену в общеобразовательных учреждениях

В России исчезла система образования, согласно которой дети вынуждены были учиться в третью смену. Это произошло благодаря появлению новых мест в образовательных учреждениях.



Формирование методических рекомендаций по системе функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях

К концу 2020 года были сформированы методические рекомендации функционирования психологических служб в школах. Они были апробированы и внедрены не менее чем в пяти регионах России.



Реализация общеобразовательных программ в сетевой форме не менее чем в 70% образовательных организаций по всей России;-

Реализация мероприятий федерального проекта направлена на повышение доступности качественного образования. Так, в ходе реализации проекта Россия достигла следующих результатов:

- 2019 год — 3 % организаций;

- 2020 год — 10 % организаций;

- 2021 год — 20 % организаций;

- 2022 год —35 % организаций;

- 2023 год — 50 % организаций.



Вовлечь не менее 70% учащихся образовательных учреждений в разные формы наставничества и сопровождения

Благодаря специализированным программам учащиеся вовлекаются в разные формы наставничества и сопровождения. Также в рамках программ работодатели могут делиться своим опытом с учащимися школ и сузов.

