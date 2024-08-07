Федеральный проект «Современная школа» в России в 2024 году

Образование является одним из самых главных аспектов в жизни человека. Оно позволяет найти высокооплачиваемую работу, что говорит о доступе к лучшей системе здравоохранения. Многие исследования показывают, что при низком уровне образования у людей наблюдается маленький доход, из-за чего развиваются проблемы не только с физическим, но и психическим здоровьем. Следовательно, снижаются и показатели трудоспособности, что негативно сказывается на доходе. Получается некий замкнутый круг.
Получать образование многие начинают в школе, которая учит детей учиться для того, чтобы в вузах, колледжах и техникумах студенты могли добиться лучших результатов.
В России с каждым годом растет количество высокотехнологичных общих образовательных государственных учреждений. В них каждый ребенок, вне зависимости от дохода семьи и своего местоположения, может начать погружение в профессию, которую он выбирает практически с поступления в первый класс школы.
Рассказываем, как учащимся и педагогам помогает федеральный проект «Современная школа» национального проекта «Образование» и какие цели и основные задачи у этого проекта в 2024 году.
Суть проекта «Современная школа»
Главная суть федерального проекта «Современная школа» — предоставление лучшего образования с внедрением современных технологий. Главное, что дети могут посещать образовательные учреждения, даже если живут в маленьких городах, поселках городского типа и в прочих небольших населенных пунктах.
Также федпроект «Современная школа» помогает профессионально развиваться педагогам, что важно для предоставления учащимся необходимых знаний и, следовательно, формированию новой образовательной современной среды.
Указ президента РФ
Президент РФ Владимир Путин в указе «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» постановил до 1 октября 2018 года предоставить национальные проекты по нескольким направлениям. Туда же вошло и направление образования.
Рассмотрим подробнее, когда появился федеральный проект «Современная школа», какие его главные цели и каковы сроки реализации.
Цели и основные задачи проекта «Современная школа»
Основные задачи федерального проекта «Современная школа»:
- обновить и улучшить содержание образовательной программы по предмету «Технология», чтобы она отвечала современным требованиям образования. Также необходимо совершенствовать методы обучения и в этой области, и в других, связанных с технопарками «Кванториум», где каждый ребенок может развиваться в актуальных профессиях. В «Кванториуме» можно реализовать себя в самых разных сферах. Например, недавно школьники рассказали о планах разработки проектов по мониторингу климата на Камчатке;
- вовлечь учащихся образовательных учреждений в разные формы наставничества и сопровождения;
- обновить и внедрить программы обучения и воспитания учащихся общеобразовательных учреждений;
- обновить и внедрить образовательные программы в учреждения общего образования всех субъектов РФ;
- отменить систему, из-за которой дети и подростки вынуждены учиться в третью смену в общеобразовательных учреждениях;
- создать необходимые условия и систему наставничества и сопровождения для детей с особенностями здоровья;
- сформировать методические рекомендации по системе функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях.
Цели федерального проекта «Современная школа»:
- повышение мотивации учащихся в образовательных учреждениях путем внедрения современных технологий;
- повышение уровня информирования учащихся в сфере кибербезопасности, технологий и Интернета;
- вывод России в десятку стран мира по качеству общего образования;
- повышение количества добровольцев и волонтеров среди учащихся общеобразовательных учреждений.
Сроки реализации федерального проекта «Современная школа»
Согласно данным Минпросвещения России, проект реализуется в срок с 01.10.2018 по 31.12.2024.
С 2018 года 36100 педагогов прошли курсы повышения квалификации по компетенциям, необходимым для работы с детьми дошкольного возраста. Также было создано 213 консультационных центров психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям с детьми дошкольного возраста.
Источники бюджета проекта «Современная школа»: меры поддержки
Всего в качестве мер поддержки федерального проекта «Современная школа» было выделено 603,2 миллиарда рублей, 583,9 миллиарда из которых уже было направлено во все субъекты России.
Источниками бюджета федпроекта «Современная школа» являются:
- федеральный бюджет;
- бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации;
- консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в том числе межбюджетные трансферты;
- внебюджетные источники.
Какие еще федеральные проекты входят в нацпроект «Образование».
В национальный проект «Образование» также входят следующие федеральные проекты:
- «Молодые профессионалы». Учащиеся средних профессиональных учреждений получают качественные востребованные профессии. Так, в 30 субъектах России будущие специалисты погружаются в наиболее востребованные профессии.
- «Успех каждого ребенка». Этот проект отвечает за выявление, развитие и поддержание способностей и талантов детей и молодежи. Также в рамках федпроекта учащиеся образовательных учреждений получают доступ к лучшим актуальным программам допобразования и профориентации. И теперь результаты профориентации будут доступны московским школьникам в МЭШ.
- «Цифровая образовательная среда». Цель проекта — внедрить в образовательную среду России новые технологии. Так, например, только в 2024 году в школы 40 регионов России поставят 50 тысяч ноутбуков с предустановленным учебным профилем Сферум.
- «Социальная активность». Проект позволяет развивать волонтерство и добровольчество среди детей и молодежи.
- «Молодежь России». Этот проект дает возможность самореализовываться молодежи России. Так, например, на полуострове Крым ежегодно проходит фестиваль молодого искусства «Таврида. АРТ». Сотни студентов участвуют во Всероссийском студенческом конкурсе «Твой ход» и Всероссийских молодежных образовательных форумах «Территория смыслов».
- «Патриотическое воспитание». В общеобразовательных учреждениях общего и профессионального образования регулярно проводятся патриотические мероприятия. Также популяризируется отечественная история в РФ и за рубежом и проводятся патриотические конкурсы, такие как «Большая перемена» и «Я горжусь».
- «Социальные лифты для каждого». Благодаря проекту граждане РФ получают возможность совершенствоваться в своей профессии, а также профессионально расти и подниматься по карьерной лестнице. Например, каждый год в России проводится конкурс «Лидеры России», в котором руководители борются за получение гранта на развитие своих инициатив.
Задачи и результаты федерального проекта «Современная школа»
С 2018 года федеральный проект «Современная школа» добился многих результатов.
|Наименование задачи
|Описание результата
|Как минимум в десяти регионах Российской Федерации ученики должны обучаться по обновленной образовательной программе предметной области «Технология». Также необходимо совершенствовать методы обучения в данной и других областях, связанных в том числе и с технопарками «Квантроиум»
|Сформированы методические рекомендации, система мероприятий, а также обеспечено обновление содержания примерных общеобразовательных программ по предметной области «Технология».
|В 85 регионах России провести проверки качества образования. При этом необходимо учесть международные исследований в области образования, а именно подготовки школьников
|К 30 апреля 2024 года была проведена проверка качества образования в школах 85 регионов России. Это было сделано для обеспечения конкурентоспособности страны в области общего образования.
|В школах сельской местности и поселках городского типа создать места для обучения 24,5 тысяч детей
|Созданы места обучения для 24,5 тысяч детей за счет строительства зданий, а также пристроек к ним и приобретения зданий общеобразовательных учреждений, находящихся в сельской местности и поселках городского типа.
Оснащенные места соответствуют современным стандартам.
|В 75 регионах России, а именно в сельской местности и маленьких городах необходимо построить более 13,5 тысяч школ с целью обеспечения реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ по цифровым, естественным, техническим и гуманитарным наукам
|В построенных 13 500 школах сельской местности и маленьких городов будут реализованы основные и дополнительные общеобразовательные программы по цифровым, естественным, техническим и гуманитарным наукам. Это нововведение касается и школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.
|В 530 организациях, которые занимаются только адаптивными общеобразовательными программами, обновить материально-техническую базу
|Проведен ежегодный мониторинг оценки качества изменений в освоении учеников общеобразовательных учреждений программ в соответствии с характеристиками результатов.
|Необходимо отменить систему, из-за которой дети и подростки были вынуждены учиться в третью смену в общеобразовательных учреждениях
|В России исчезла система образования, согласно которой дети вынуждены были учиться в третью смену. Это произошло благодаря появлению новых мест в образовательных учреждениях.
|Формирование методических рекомендаций по системе функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях
|К концу 2020 года были сформированы методические рекомендации функционирования психологических служб в школах. Они были апробированы и внедрены не менее чем в пяти регионах России.
|Реализация общеобразовательных программ в сетевой форме не менее чем в 70% образовательных организаций по всей России;-
|Реализация мероприятий федерального проекта направлена на повышение доступности качественного образования. Так, в ходе реализации проекта Россия достигла следующих результатов:
- 2019 год — 3 % организаций;
- 2020 год — 10 % организаций;
- 2021 год — 20 % организаций;
- 2022 год —35 % организаций;
- 2023 год — 50 % организаций.
|Вовлечь не менее 70% учащихся образовательных учреждений в разные формы наставничества и сопровождения
|Благодаря специализированным программам учащиеся вовлекаются в разные формы наставничества и сопровождения. Также в рамках программ работодатели могут делиться своим опытом с учащимися школ и сузов.
|Внедрение обновленных образовательных программ в общеобразовательные учреждения всех субъектов Российской Федерации
|За счет внедрения обновленных общеобразовательных программ повышается качество преподавания во всех предметных областях и, следовательно, качество обучения и получаемых учениками знаний.
Автор: Анна Морозова