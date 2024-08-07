Депутат Немкин назвал анонимность в сети одним из главных инструментов мошенников

Поэтому тем гражданам, кто беспокоится за свою безопасность в интернете, советую перейти на отечественные аналоги YouTube. Это, например, «VK Видео», Rutube и Nuum. Наши площадки строго соблюдают требования российского законодательство. И это гарант того, что они серьезно подходят к безопасности пользователей в интернете. И только сообща — законодательные меры вкупе с желанием самих людей защитить себя в сети — мы сможем ее добиться. А если брать масштабно, то это поспособствует и укреплению национальной безопасности.