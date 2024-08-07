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Мизулина не приняла извинения Лебедева

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина после публикации извинения перед ней дизайнера и блогера Артемия Лебедева в связи с интервью журналисту Юрию Дудю*, заявила в своем Telegram-канале, что видео с «так называемыми извинениями» будет включено в предмет искового заявления.

Источник: РИА "Новости"

Ранее Глава Лиги безопасного интернета заявляла, что подаст иск в суд о защите чести и достоинства к Лебедеву и Дудю*, а затем она призвала матерей и жителей Беслана присоединиться к судебному иску. В свою очередь Лебедев извинился перед Мизулиной, заявив, что никак не хотел ее оскорблять, но будет продолжать бороться с ее общественной деятельностью.

«Я не принимаю так называемые “извинения” блогера Лебедева. Видео с так называемыми “извинениями” будет включено в предмет искового заявления. Как и все иные видео с оскорбительными высказываниями в мой адрес и адрес Лиги безопасного интернета со стороны этого блогера на площадке VK, опубликованные в течение последнего года», — написала Мизулина.

Она добавила, что хотела бы услышать официальную позицию социальной сети «ВКонтакте» по поводу интервью Лебедева Дудю*, а также разделяет ли соцсеть позицию сотрудника VK Лебедева по поводу деятельности матерей Беслана и гибели Евгения Пригожина.

«Одно дело критиковать по делу и аргументировать свою позицию. Я к такой критике отношусь хорошо. Другое дело — пулять оскорбления в воздух на большую аудиторию», — написала Мизулина.

Журналист Юрий Дудь* 1 августа разместил на своем YouTube-канале интервью с дизайнером Артемием Лебедевым.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

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