Мизулина не приняла извинения Лебедева

Ранее Глава Лиги безопасного интернета заявляла, что подаст иск в суд о защите чести и достоинства к Лебедеву и Дудю*, а затем она призвала матерей и жителей Беслана присоединиться к судебному иску. В свою очередь Лебедев извинился перед Мизулиной, заявив, что никак не хотел ее оскорблять, но будет продолжать бороться с ее общественной деятельностью.
«Я не принимаю так называемые “извинения” блогера Лебедева. Видео с так называемыми “извинениями” будет включено в предмет искового заявления. Как и все иные видео с оскорбительными высказываниями в мой адрес и адрес Лиги безопасного интернета со стороны этого блогера на площадке VK, опубликованные в течение последнего года», — написала Мизулина.
Она добавила, что хотела бы услышать официальную позицию социальной сети «ВКонтакте» по поводу интервью Лебедева Дудю*, а также разделяет ли соцсеть позицию сотрудника VK Лебедева по поводу деятельности матерей Беслана и гибели Евгения Пригожина.
«Одно дело критиковать по делу и аргументировать свою позицию. Я к такой критике отношусь хорошо. Другое дело — пулять оскорбления в воздух на большую аудиторию», — написала Мизулина.
Журналист Юрий Дудь* 1 августа разместил на своем YouTube-канале интервью с дизайнером Артемием Лебедевым.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.