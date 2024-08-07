Мизулина не приняла извинения Лебедева

Ранее Глава Лиги безопасного интернета заявляла, что подаст иск в суд о защите чести и достоинства к Лебедеву и Дудю*, а затем она призвала матерей и жителей Беслана присоединиться к судебному иску. В свою очередь Лебедев извинился перед Мизулиной, заявив, что никак не хотел ее оскорблять, но будет продолжать бороться с ее общественной деятельностью.