Расследование по делу Ксении Карелиной о госизмене завершено

В Екатеринбурге завершено расследование по уголовному делу о государственной измене в отношении 33-летней гражданки России и США Ксении Карелиной, которую задержали на Уралмаше в январе 2024 года.
Девушку обвиняют по статье 275 УК РФ «Государственная измена». 8 августа в суде приступят к прениям сторон. Дело рассматривается в закрытом режиме.
Согласно материалам дела, Карелину заметили в нетрезвом состоянии на улице Краснофлотцев. Сначала на нее составили административный протокол, а потом обвинили в госизмене и отправили под стражу.
Американское издание Los Angeles Timesпишет, что Карелина перевела на нужды ВСУ 24 февраля 2022 года 51 доллар. Также в Штатах девушка была замечена на митингах в поддержку киевского режима.
В Екатеринбург Ксения прилетела 2 января этого года, чтобы увидеться с родителями и бабушкой.