Озеро Байкал участвует во Всероссийском проекте «Места силы России»

Жители Иркутской области смогут отдать свой голос за озеро Байкал. «Сокровище Сибири» принимает участие во Всероссийском проекте «Места силы России». Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе правительства области, по результатам первого этапа голосования Байкал прошел в топ-50. Сейчас стартовал второй.
— Озеро Байкал — это не только природное наследие нашей страны, но и символ единства, силы и природы, привлекающий миллионы людей со всего мира. Жители Иркутской области имеют уникальную возможность поддержать его в голосовании, — отметила министр по молодежной политике Иркутской области Маргарита Цыганова.
Основная задача проекта показать жителям страны многообразие уникальных природных мест в России. Которые являются любимыми у туристов и хранят многовековую историю разных народов. Отдать свой голос можно на сайте.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что по словам синоптиков июльские температуры в Иркутске почти побили исторический рекорд. Жарче было только в 1901 году.