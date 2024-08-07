Озеро Байкал участвует во Всероссийском проекте «Места силы России»

— Озеро Байкал — это не только природное наследие нашей страны, но и символ единства, силы и природы, привлекающий миллионы людей со всего мира. Жители Иркутской области имеют уникальную возможность поддержать его в голосовании, — отметила министр по молодежной политике Иркутской области Маргарита Цыганова.