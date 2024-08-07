Вузы Беларуси не планируют повышать стоимость обучения

По его словам, в текущем году на платное обучение уже зачислено порядка 16 тысяч абитуриентов (для сравнения — около 30 тысяч на бюджетную форму обучения). Однако окончательные цифра будут известны после 13 августа — до этой даты продолжается прием документов на платную форму обучения.