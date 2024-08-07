Вузы Беларуси не планируют повышать стоимость обучения

По его словам, в текущем году на платное обучение уже зачислено порядка 16 тысяч абитуриентов (для сравнения — около 30 тысяч на бюджетную форму обучения). Однако окончательные цифра будут известны после 13 августа — до этой даты продолжается прием документов на платную форму обучения.
Напомним, в прошлом году вузы подняли стоимость обучения перед 1 сентября. Так, например, в БГУИР на 1-м курсе дневной формы обучения факультета компьютерных систем и сетей по всем специальностям плата составляла 4590 рублей. На 2-м курсе факультета информационных технологий и управления и инженерно-экономического факультета по всем специальностям — 4376 рублей.
В Белорусском государственном медицинском университете год обучения на специальности «лечебное дело» стоил в 4430 рублей, столько же на «педиатрии», на «стоматологии» — 5182 рублей, на «медико-профилактическом деле» — 4064 рублей, на «фармации» дневной — 4430 рублей, на «фармации» заочной — 1770 рублей.
Первокурсники Минского государственного лингвистического университета на дневной форме обучения на факультетах английского языка, немецкого языка, романских языков, переводческом факультете и факультете китайского языка и культуры платили 3948 рублей, столько же — на втором курсе, на третьем — 3916 рублей, четвертом — 3830 рублей, пятом — 3098 рублей.
Затем, с декабря 2023 года стоимость обучения в вузах была еще раз повышена — в среднем на 17−18%.