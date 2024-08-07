Всебелорусский Крестный ход пройдет от Жировичей до Минска

В БПЦ также сообщили, что шествие паломников начнется из Свято-Успенского Жировичского монастыря рано утром, Божественная литургия начнется в 6:30. Каждый день паломники будут посещать несколько населенных пунктов. Завершится Крестный ход 26 августа в Минске, с 8:00 паломники будут молиться в Покровском храме на пр. Победителей, 82.