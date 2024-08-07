Всебелорусский Крестный ход пройдет от Жировичей до Минска

МИНСК, 7 авг — Sputnik. Всебелорусский Крестный ход готовит Белорусская православная церковь, по благословению Патриаршего Экзарха всея Беларуси митрополита Минского и Заславского Вениамина он состоится
Там отметили, что Крестный ход пройдет по маршруту «Жировичи-Минск», в этом году он приурочен к 40-летию установления празднования Собора Белорусских святых.
«Участники Крестного хода через всю Беларусь пронесут святыни, в числе которых ковчег с частицей мощей апостола Андрея Первозванного, копия чудотворной иконы Божией Матери “Жировичская” и список чудотворной иконы Богоматери “Минская”, — рассказали в БПЦ.
Участники Крестного хода за девять дней пройдут 250 километров, их путь будет лежать через 4 епархии, они посетят 21 храм, добавили там.
В БПЦ также сообщили, что шествие паломников начнется из Свято-Успенского Жировичского монастыря рано утром, Божественная литургия начнется в 6:30. Каждый день паломники будут посещать несколько населенных пунктов. Завершится Крестный ход 26 августа в Минске, с 8:00 паломники будут молиться в Покровском храме на пр. Победителей, 82.
В 9:45 Крестный ход завершится в Свято-Духовом кафедральном соборе, где пройдет праздничная соборная Божественная литургия.
В БПЦ подчеркнули, что в Крестном ходе могут принять участие все желающие, присоединиться к шествию можно на любом отрезке пути.