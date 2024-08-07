Челябинская область стала лидером РФ по заболеваемости зверей бешенством

Челябинская область стала одним из лидеров среди других регионов РФ по заболеваемости животных бешенством. За семь месяцев 2024 года от смертельного вируса в нашем регионе погибли 42 четвероногих, причем более половины их них — это домашние кошки и собаки, передает корреспондент chel.aif.ru со ссылкой пресс-службу регионального управления Россельхознадзора.
Уточняется, что среди погибших животных семь лис, 14 собак, 15 кошек, одна белка, один барсук и одна енотовидная собака. Из 29 собак и кошек домашними были 24, которые могли избежать мучительной смерти, позаботься их хозяева о своевременной вакцинации.
Большая часть случаев бешенства приходится не на глухие таежные деревни, а на Челябинск и прилегающий к нему Сосновский район — в обоих муниципалитетах произошло по шесть фактов заражения. Далее по убывающей идут Еткульский, Еманжелинский, Аргаяшский, Брединский, Нагайбакский районы, Коркинский муниципальный округ, Карталинский, Кизильский, Кунашакский и Чесменский районы, Озерск, Снежинск и Чебаркуль.
«Также отметим, что непосредственно в областном центре по два случая произошли в Тракторозаводском и Советском районах, по одному случаю — в Металлургическом и Курчатовском районах», — добавили в Россельхознадзоре.