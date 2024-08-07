Челябинская область стала лидером РФ по заболеваемости зверей бешенством

Челябинская область стала одним из лидеров среди других регионов РФ по заболеваемости животных бешенством. За семь месяцев 2024 года от смертельного вируса в нашем регионе погибли 42 четвероногих, причем более половины их них — это домашние кошки и собаки, передает корреспондент chel.aif.ru со ссылкой пресс-службу регионального управления Россельхознадзора.