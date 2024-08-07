Роспотребнадзор оценил эпидемиологическую ситуацию с COVID-19 в России

«Роспотребнадзор продолжает мониторинг за циркулирующими штаммами коронавирусов. Доминирующим в России штаммом остается “Омикрон”. Среди циркулирующих штаммов выделяются варианты FLiRT (KS.1), на долю которых приходится почти треть случаев, пятая часть случаев приходится на разновидность JN.1.16.1 и ХВВ*. В целом эпидемиологическая ситуация по заболеваемости COVID-19 в стране контролируемая», — рассказали в пресс-службе.