Роспотребнадзор оценил эпидемиологическую ситуацию с COVID-19 в России

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости COVID-19 в стране контролируемая, сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре.
«Роспотребнадзор продолжает мониторинг за циркулирующими штаммами коронавирусов. Доминирующим в России штаммом остается “Омикрон”. Среди циркулирующих штаммов выделяются варианты FLiRT (KS.1), на долю которых приходится почти треть случаев, пятая часть случаев приходится на разновидность JN.1.16.1 и ХВВ*. В целом эпидемиологическая ситуация по заболеваемости COVID-19 в стране контролируемая», — рассказали в пресс-службе.
Увеличение числа контактов между людьми, активный обмен вирусами, в том числе коронавирусом, а также меняющиеся погодные условия — все это оказывает влияние на рост заболеваемости.
К концу лета — началу осени традиционно ожидается подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями, обусловленный активным перемещением людей в разные регионы России и зарубежные страны в период отпусков. Кроме того, совсем скоро школьники и студенты начнут массово возвращаться домой и готовиться к началу учебного года.
В Роспотребнадзоре напомнили, что в целях профилактики респираторных инфекций необходимо соблюдать гигиену рук, использовать кожные антисептики, дезинфицировать гаджеты, проветривать помещения, а также исключить контакты с заболевшими людьми. При первых признаках недомогания обращаться за медицинской помощью и оставаться дома.