Фестиваль татарской культуры в Омске «Без бергә» объединяет народы

В Омске стартовал долгожданный межрегиональный фестиваль татарской культуры «Без бергә», что в переводе означает «Мы вместе». Финальный гала-концерт состоится 11 августа в 11:00 в Омском колледже культуры и искусств на улице 30-я Северная, 70.
«Активное участие омских татар в нравственном воспитании молодежи, поддержке культурно-просветительских проектов способствует сохранению и развитию межнационального диалога в нашем городе», — поделился председатель Омской региональной общественной организации «Центр татарской культуры “Ышаныч” (Доверие)» Акрам Амиров.
На фестивале выступят не только школьники и студенты из Омска и области, но и творческие коллективы из других регионов. Это уникальная возможность для участников продемонстрировать свои таланты, поделиться опытом и укрепить дружеские связи.
Организация фестиваля получила поддержку в рамках конкурса муниципальных грантов. Это общественно полезный проект, который направлен на развитие культурного обмена и сотрудничества между народами.