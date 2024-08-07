Движение по мосту через реку Белая в Усольском районе возобновят 15 сентября

— Мост через реку Белая обладает большой социальной значимостью. Ежесуточно здесь проезжает более 12000 автомобилей. Подрядная организация продвигается с опережением графика. В связи с этим планируем открыть движение по двум полосам с 15 сентября. Ежедневно на объекте работает до 30 человек и 10 единиц техники, — отметил замначальника ФКУ Упрдор «Прибайкалье» Сергей Сунгатулин.