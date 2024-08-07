Движение по мосту через реку Белая в Усольском районе возобновят 15 сентября

В Усольском районе дорожники планируют 15 сентября запустить движение по двум полосам на мосту через реку Белая. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе управления дорог «Прибайкалье», сейчас подрядчик завершает ремонт одной полосы мостового перехода. По ней запустят движение уже 8 августа.
— Мост через реку Белая обладает большой социальной значимостью. Ежесуточно здесь проезжает более 12000 автомобилей. Подрядная организация продвигается с опережением графика. В связи с этим планируем открыть движение по двум полосам с 15 сентября. Ежедневно на объекте работает до 30 человек и 10 единиц техники, — отметил замначальника ФКУ Упрдор «Прибайкалье» Сергей Сунгатулин.
Мост входит в состав трассы Р-255 «Сибирь». На нем уже выполнили работы по бетонированию, изоляции воды, сейчас укладывают асфальт. В планах обновить балки пролетов и перила, выполнить монтаж освещения и водоотведения. Регулировка реверсивного движения на переходе осуществляется светофором. Сдать объект планируют до 2026 года.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области сняли режим повышенной готовности. Он вводился указом губернатора Иркутской области из-за обильных дождей, что могли неблагоприятно сказаться на уровне воды в реках западных и южных районов.