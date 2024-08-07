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Музыкант Hozier анонсировал EP «Unaired»

Ирландский инди-артист Hozier выпустит мини-альбом Unaired 16 августа. Он станет вторым релизом исполнителя за год после мартовского EP «Unheard».

Источник: Звук

Ирландский инди-артист Hozier выпустит мини-альбом Unaired 16 августа. Он станет вторым релизом исполнителя за год после мартовского EP «Unheard».

На пластинке окажутся три песни, в том числе Nobody's Soldier, которую музыкант недавно сыграл вживую на фестивале Lollapalooza. Hozier также поделился фрагментом студийной версии трека в TikTok.

Кроме того, в прошлом месяце певец выложил в соцсетях отрывок новой композиции July. Она тоже войдет в Unaired.

В мае ирландец опубликовал клип на песню Too Sweet.