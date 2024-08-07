Благоустроенный сквер открылся на улице Космической в Нижнем Новгороде

На улице Космической в Нижнем Новгороде открылся благоустроенный сквер: вместо народных троп здесь появились детские и спортивные площадки. Об этом мэр Юрий Шалабаев сообщил в соцсетях.
Благоустроить территорию около дома № 54 предложили сами жители, инициативу поддержали больше 5 тысяч жителей Автозаводского района. Работы проводились по программе «Формирование комфортной городской среды».
«Теперь тут есть памп-трек, многoфункциональная спортивная площадка для игры в баскетбoл и теннис, детский городoк, огороженная территория для сoбак, лавочки и перголы, — написал глава города. — Так как раньше здесь совсем не было oсвещения, установили почти 100 новых опор со светильниками. Сoхранили растущие дубы и березы, дополнительно высадив яблoни, рябины, черёмухи, сирень, спирею и другие деревья и кустарники. Пoказательный пример того, как безлюдная местнoсть стала популярной районной лoкацией».
По информации главы Автозаводского района Александра Нагина, по проекту дважды проходили общественные обсуждения. Проектная организация учла пожелания жителей. Так, здесь установили многофункциональную спортивную площадку и детский городок с травмобезопасным покрытием, а также площадку для выгула собак.
«Учитывая посадку новых зеленых насаждений и монтаж современной системы освещения — здесь были проведены громадные работы, результат которых наши жители уже оценили», — добавил глава района.
В целом в 2024 году в Автозаводском районе благоустроят семь скверов и парк имени 777-летия Нижнего Новгорода.
Ранее Юрий Шалабаев открыл прогулочную территорию на Московском шоссе, где установили детские площадки, новое освещение, высадили деревья, кусты и разбили газоны.