ФСБ рассекретила планы Гитлера по атомным бомбардировкам СССР

После переселения в бункер фюрер окончательно утратил связь с реальностью и все больше вспоминал об успехах молодости и чудесных военных спасениях Фридриха Великого, которого считал своим предшественником. Рейхсминистр вооружения Альберт Шпеер вспоминал, как однажды в марте 1945 года Гитлер вызвал его в бункер стал упрашивать того признаться в вере в победу. Когда Шпеер ответил, что не верит и не собирается врать, Гитлер сказал: «Нужно верить, что все изменится к лучшему. Надеетесь ли Вы еще на успешное продолжение войны или Ваша вера подорвана? Если бы Вы, по крайней мере, могли поверить, что мы не проиграли! Вы же должны в это поверить!.. Тогда я уже был бы удовлетворен».