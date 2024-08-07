Более пяти млн туристов посетили Петербург с начала года

В связи с тем, что президент РФ объявил 2024 год Годом семьи, Петербург активно разрабатывает туристические предложения для семей, что способствовало увеличению доли семейных путешественников на 15%, составивших 53% от общего числа туристов.
Среди достопримечательностей, привлекающих внимание гостей, можно выделить Новую Голландию, Витебский вокзал, Думскую башню, Академию Штиглица и церковь Анненкирхе. Летом также наибольшей популярностью пользуются аудиопрогулки по исторической части города. Наибольшее число туристов в Петербурге составляет группа из Москвы; им принадлежит каждый пятый билет на самолет. За москвичами следуют путешественники из Казани, Екатеринбурга, Калининграда и Челябинска.