Более пяти млн туристов посетили Петербург с начала года

В первые шесть месяцев 2024 года Петербург посетило около пяти млн туристов, что на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. По данным крупнейшего отечественного сервиса по продаже авиабилетов, этим летом 14% всех внутренних авиарейсов туда-обратно направлены в Северную столицу.